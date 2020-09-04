Ассистентка

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 10.09.2020

Режиссер: Китти Грин

Актеры: Джулия Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Кристин Фросет, Макензи Ли, Джонатан Орсини, Ной Роббинс, Джулиана Кэнвилд, Александр Чаплин, Дагмара Доминчик

Жанр: драма

Продолжительноcть: 87 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,05

Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…