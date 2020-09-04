Ассистентка
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 10.09.2020
Режиссер:
Китти Грин
Актеры:
Джулия Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Кристин Фросет, Макензи Ли, Джонатан Орсини, Ной Роббинс, Джулиана Кэнвилд, Александр Чаплин, Дагмара Доминчик
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
87 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,05
Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…
Сегодня
|20:00
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Завтра
|22:00
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12 сентября, суббота
|20:00
|ДКЖ Кино
13 сентября, воскресенье
|22:00
|ДКЖ Кино
14 сентября, понедельник
|20:00
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10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
12 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽