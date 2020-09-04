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Ассистентка

Ассистентка

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.09.2020
 
Режиссер:
Китти Грин
  
Актеры:
Джулия Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Кристин Фросет, Макензи Ли, Джонатан Орсини, Ной Роббинс, Джулиана Кэнвилд, Александр Чаплин, Дагмара Доминчик
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
87 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,05
          
 

Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…

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Сегодня
20:00 ДКЖ Кино
Завтра
22:00 ДКЖ Кино
12 сентября, суббота
20:00 ДКЖ Кино
13 сентября, воскресенье
22:00 ДКЖ Кино
14 сентября, понедельник
20:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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