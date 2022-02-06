Анчартед: На картах не значится
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 10.02.2022
Режиссер:
Рубен Фляйшер
Актеры:
Марк Уолберг, Том Холланд, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриша Миден, Сара Жаклин Петрик
Жанр:
боевик, приключения
В центре сюжета ? история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времён.
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
13:00
15:30
17:10
18:00
19:40
20:30
22:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
13:00
15:30
17:10
18:00
19:40
20:30
22:10
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽