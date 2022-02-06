Анчартед: На картах не значится

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 10.02.2022

Режиссер: Рубен Фляйшер

Актеры: Марк Уолберг, Том Холланд, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриша Миден, Сара Жаклин Петрик

Жанр: боевик, приключения

В центре сюжета ? история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времён.