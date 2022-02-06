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Анчартед: На картах не значится

Анчартед: На картах не значится

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 10.02.2022
 
Режиссер:
Рубен Фляйшер
  
Актеры:
Марк Уолберг, Том Холланд, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриша Миден, Сара Жаклин Петрик
  
Жанр:
боевик, приключения
  

В центре сюжета ? история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времён.

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11 марта, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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17 марта, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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