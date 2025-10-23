  1. Моя Слобода
Алиса в Стране чудес

Премьера:

Премьера:
23.10.2025
 
Режиссер:
Юрий Хмельницкий
  
Актеры:
Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман, Алексей Лузин, Анна Галинова, Ариана Глушкова
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Музыкальный, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 

В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них ее не узнает. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А еще ей предстоит обрести любовь... Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну чудес от катастрофы и вернуться домой.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, четверг
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, пятница
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, суббота
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 октября, воскресенье
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 октября, понедельник
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 октября, вторник
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 октября, среда
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
