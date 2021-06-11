26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный

литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Праздник пройдет на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг».

Он откроется в селе Тургеневе экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.

Программа продолжится на Бежином лугу, воспетом И. С. Тургеневым в

цикле рассказов «Записки охотника». На сцене природного амфитеатра

пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье». Своим творчеством порадуют

лучшие самодеятельные вокальные и хореографические коллективы

Тульской области. Вниманию посетителей – выставочные и ярмарочные площадки, интерактивные программы и фотозоны. Программа завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.

Приглашаем всех в последнюю субботу июня насладиться атмосферой

тургеневского лета, послушать народные песни и частушки, посмотреть

хореографические композиции и театрализованные постановки и пройти

тропами знаменитого земляка.

Программа литературно-песенного праздника «Песни Бежина луга»

1. село Тургенево

12.00–20.00 - Интерактивные экскурсионные программы в музеезаповеднике

И. С. Тургенева «Бежин луг»;

15.00–17.00 - Работа театральной площадки. Выступления самодеятельных

театральных коллективов Тульской области;

17.00–17.15 - Торжественный митинг. Возложение цветов у памятника И. С.

Тургеневу.

2. Бежин луг

14.00–22.00 - Работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок,

мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;

19.00–19.20 - Торжественное открытие праздника на Бежином лугу.

Приветственное слово официальных лиц и гостей праздника;

19.00–22.00 - Песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;

23.00–00.15 - Театрализованное ночное представление «Старинные

портреты»;

00.15–00.30 - Праздничный фейерверк.