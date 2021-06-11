Песни Бежина луга
26 июня в Чернском районе состоится XXXVIII Межрегиональный
литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Праздник пройдет на двух площадках историко-культурного и природного музея-заповедника «Бежин луг».
Он откроется в селе Тургеневе экскурсионными программами, на сцене состоятся спектакли самодеятельных театров Тульской области по мотивам произведений писателя, около памятника Тургеневу пройдет митинг с выступлением поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Литературная часть завершится возложением цветов.
Программа продолжится на Бежином лугу, воспетом И. С. Тургеневым в
цикле рассказов «Записки охотника». На сцене природного амфитеатра
пройдет концерт «Звонкоголосое раздолье». Своим творчеством порадуют
лучшие самодеятельные вокальные и хореографические коллективы
Тульской области. Вниманию посетителей – выставочные и ярмарочные площадки, интерактивные программы и фотозоны. Программа завершится ночным представлением «Старинные портреты» и фейерверком.
Приглашаем всех в последнюю субботу июня насладиться атмосферой
тургеневского лета, послушать народные песни и частушки, посмотреть
хореографические композиции и театрализованные постановки и пройти
тропами знаменитого земляка.
Программа литературно-песенного праздника «Песни Бежина луга»
1. село Тургенево
12.00–20.00 - Интерактивные экскурсионные программы в музеезаповеднике
И. С. Тургенева «Бежин луг»;
15.00–17.00 - Работа театральной площадки. Выступления самодеятельных
театральных коллективов Тульской области;
17.00–17.15 - Торжественный митинг. Возложение цветов у памятника И. С.
Тургеневу.
2. Бежин луг
14.00–22.00 - Работа ярмарочных, выставочных, интерактивных площадок,
мастер-классов, фотозон «Город мастеров» и «Сельское подворье»;
19.00–19.20 - Торжественное открытие праздника на Бежином лугу.
Приветственное слово официальных лиц и гостей праздника;
19.00–22.00 - Песенный праздник «Звонкоголосое раздолье»;
23.00–00.15 - Театрализованное ночное представление «Старинные
портреты»;
00.15–00.30 - Праздничный фейерверк.
Где и когда?
село Тургенево, с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
26 июня 2021, суббота
14:00
село Тургенево, Чернский район
26 июня 2021, суббота
12:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽