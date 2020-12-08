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Молотняк

Молотняк

10 декабря в малом зале Concert Hall стартует 13-й сезон фестиваля молодых рок-групп «Молотняк». Новая концертная площадка и 1-я тройка участников. От панка до металла. Выбираем финалистов вместе с музыкальным жюри!
 
1-й отборочный концерт:
 
  • Э-х Ти- (альтернатива, Киреевск).Молодая альтернативная группа из Киреевка и взорвут эмоциональными текстами , жесткими рифами и пронзительным вокалом.
  • LAST EMPIRE (heavy metal, Тула) - Тульская команда с направленностью на самый близкий жанр детства ( если вы в теме), а именно классика рок музыки heavy metal. Группа известна своими каверами , но на фестиваль представит песни собственного сочинения.
  • SINGLE MALT - (Тула) Односолодовый бэнд прямиком из Тулы. Бросает вызов всем новомодным группам с женским вокалам. Программа «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» говорит сама за себя. Это дебют группы на сцене.
  • THE OVERDOSES - Спец. гости. Рубанут мощно и громко. В группе собрались, матёрые музыканты - участники разных сезонов «Молотняка» из групп Кагуар, Rose,Alhorithm of chaos и др.
Количество билетов ограничено! Держите социальную дистанцию и не забывайте маски, соблюдение требований Роспотребнадзора - обязательно!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
10 декабря 2020, четверг
19:30
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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
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12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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