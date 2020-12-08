10 декабря в малом зале Concert Hall стартует 13-й сезон фестиваля молодых рок-групп «Молотняк». Новая концертная площадка и 1-я тройка участников. От панка до металла. Выбираем финалистов вместе с музыкальным жюри!

1-й отборочный концерт:

Э-х Ти- (альтернатива, Киреевск).Молодая альтернативная группа из Киреевка и взорвут эмоциональными текстами , жесткими рифами и пронзительным вокалом.

LAST EMPIRE (heavy metal, Тула) - Тульская команда с направленностью на самый близкий жанр детства ( если вы в теме), а именно классика рок музыки heavy metal. Группа известна своими каверами , но на фестиваль представит песни собственного сочинения.

SINGLE MALT - (Тула) Односолодовый бэнд прямиком из Тулы. Бросает вызов всем новомодным группам с женским вокалам. Программа «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» говорит сама за себя. Это дебют группы на сцене.

THE OVERDOSES - Спец. гости. Рубанут мощно и громко. В группе собрались, матёрые музыканты - участники разных сезонов «Молотняка» из групп Кагуар, Rose,Alhorithm of chaos и др.

Количество билетов ограничено! Держите социальную дистанцию и не забывайте маски, соблюдение требований Роспотребнадзора - обязательно!