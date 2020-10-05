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Тульский экзотариум

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей! Из городских джунглей вы попадаете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

От ваших зорких глаз, конечно же, не скрылся тот факт, что световой день потихоньку убывает, а ночи становятся всё длиннее. Для наших животных это сигнал к изменениям в привычках и поведении. Они раньше начинают готовиться ко сну, больше отдыхают. Для того, чтобы всем жителям тульского зоопарка было комфортно, экзотариум традиционно сокращаем время работы обеих экспозиций.
 
Приходите в гости и, пожалуйста, не забудьте взять с собой медицинские маски и соблюдайте социальное дистанцирование, так как режим ограничений, связанный с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Тульской области, ещё не снят.
 
Билеты действительны в течение недели с момента приобретения
 
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Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
5 октября 2020, понедельник
10:00
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5 октября 2020, понедельник
18:00
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6 октября 2020, вторник
10:00
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