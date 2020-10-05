Тульский экзотариум
Тульский экзотариум приглашает посетителей! Из городских джунглей вы попадаете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
От ваших зорких глаз, конечно же, не скрылся тот факт, что световой день потихоньку убывает, а ночи становятся всё длиннее. Для наших животных это сигнал к изменениям в привычках и поведении. Они раньше начинают готовиться ко сну, больше отдыхают. Для того, чтобы всем жителям тульского зоопарка было комфортно, экзотариум традиционно сокращаем время работы обеих экспозиций.
Приходите в гости и, пожалуйста, не забудьте взять с собой медицинские маски и соблюдайте социальное дистанцирование, так как режим ограничений, связанный с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Тульской области, ещё не снят.
Билеты действительны в течение недели с момента приобретения
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
5 октября 2020, понедельник
10:00
5 октября 2020, понедельник
18:00
6 октября 2020, вторник
10:00
6 октября 2020, вторник
18:00
7 октября 2020, среда
10:00
7 октября 2020, среда
18:00
8 октября 2020, четверг
10:00
8 октября 2020, четверг
18:00
9 октября 2020, пятница
10:00
9 октября 2020, пятница
18:00
10 октября 2020, суббота
10:00
10 октября 2020, суббота
20:00
11 октября 2020, воскресенье
10:00
11 октября 2020, воскресенье
20:00
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2500 ₽
11 - 25 октября
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
16 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
10 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽