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Снежная королева

Снежная королева

Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина — Снежная королева. Она заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, знакомится с молодыми принцем и принцессой, попадает в логово лесных разбойников… На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды!

Сказка в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарев.
Художник-постановщик — Сергей Мазанов.
Балетмейстер — Денис Ляпин.

Действующие лица и исполнители:

  • Снежная Королева — Елена Шишова
  • Кай — Станислав Емельяненко
  • Герда — Ассоль Лучихина
  • Советник — Михаил Головко
  • Бабушка — Заслуженная Артистка Рф Ольга Исайкина
  • Сказочник — Евгений Кашин
  • Король — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
  • Принц — Денис Казаков
  • Принцесса — Татьяна Зырянова / Евгения Назарова
  • Ворон — Максим Авдеев
  • Ворона — Людмила Жильцова
  • Маленькая Разбойница — Ярославна Прилепская
  • Атаманша — Лариса Кирьякова
  • Олень — Вера Москалёва
  • Разбойники — Ярослав Харитонов, Дмитрий Локтионов
  • Стражник — Станислав Емельяненко

Стоимость: от 100Р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
1 февраля 2019, пятница
11:00
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2 февраля 2019, суббота
12:00
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