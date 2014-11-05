Снежная королева
Однажды в тихий уютный домик, где жили названные брат и сестра Кай и Герда со своей старой бабушкой, обманом проникает коварная и жестокая женщина — Снежная королева. Она заманивает Кая в хитрую ловушку и уносит в свое королевство, где царит вечный холод. В поисках любимого брата Герда попадает в целый водоворот событий и приключений, знакомится с молодыми принцем и принцессой, попадает в логово лесных разбойников… На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет все невзгоды!
Сказка в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Мазанов.
Балетмейстер — Денис Ляпин.
Действующие лица и исполнители:
- Снежная Королева — Елена Шишова
- Кай — Станислав Емельяненко
- Герда — Ассоль Лучихина
- Советник — Михаил Головко
- Бабушка — Заслуженная Артистка Рф Ольга Исайкина
- Сказочник — Евгений Кашин
- Король — Заслуженный Артист Рф Селимжан Исмангулов
- Принц — Денис Казаков
- Принцесса — Татьяна Зырянова / Евгения Назарова
- Ворон — Максим Авдеев
- Ворона — Людмила Жильцова
- Маленькая Разбойница — Ярославна Прилепская
- Атаманша — Лариса Кирьякова
- Олень — Вера Москалёва
- Разбойники — Ярослав Харитонов, Дмитрий Локтионов
- Стражник — Станислав Емельяненко
Стоимость: от 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
1 февраля 2019, пятница
11:00
2 февраля 2019, суббота
12:00