В «Октаве» состоится премьера нового спектакля от детского театрального проекта «СНАРК».

«Сказки Детского мира» — это интерактивный моноспектакль актрисы Марии Марковой по сказкам Сергея Седова. Если вы думаете, что работать продавцом в отделе мягких игрушек легко, то вы ошибаетесь. С игрушками все время происходят самые невероятные истории, и нужно обладать добрым сердцем, острым умом и колоссальной выдержкой, чтобы игрушки попали в руки своим будущим владельцам в целости и сохранности.

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление.