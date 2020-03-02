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Сказки детского мира

Сказки детского мира

В «Октаве» состоится премьера нового спектакля от детского театрального проекта «СНАРК».

«Сказки Детского мира» — это интерактивный моноспектакль актрисы Марии Марковой по сказкам Сергея Седова. Если вы думаете, что работать продавцом в отделе мягких игрушек легко, то вы ошибаетесь. С игрушками все время происходят самые невероятные истории, и нужно обладать добрым сердцем, острым умом и колоссальной выдержкой, чтобы игрушки попали в руки своим будущим владельцам в целости и сохранности.

 

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 марта 2020, суббота
12:00
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20 апреля, понедельник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Мари Краймбрери
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6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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