Синий трактор в городе
25 июня в Городском концертном зале покажут детское шоу «Синий трактор в городе».
Что будет:
- Мультфильм, который оживает — сценические спецэффекты, музыка и свет создадут незабываемое зрелище;
- Весёлые интерактивные игры для всех;
- Бесплатный реквизит для игр.
Стоимость: от 700 руб.
Скидка 10% на билеты по промокоду SKIDKA в онлайн кассе.
Дети до 3х лет бесплатно (без предоставления отдельного места, при предоставлении свидетельства о рождении в сопровождении взрослого).
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
25 июня 2024, вторник
18:00
12 - 26 июня
26 мая - 26 июня
4 - 26 июня
27 - 30 июня
11 мая - 26 июня 2023
1 июня - 2 июля