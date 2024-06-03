  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Детям
  4. Синий трактор в городе – Детская афиша Тулы - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Синий трактор в городе

Синий трактор в городе

25 июня в Городском концертном зале покажут детское шоу «Синий трактор в городе».

Что будет: 

  • Мультфильм, который оживает — сценические спецэффекты, музыка и свет создадут незабываемое зрелище;
  • Весёлые интерактивные игры для всех;
  • Бесплатный реквизит для игр.

Стоимость: от 700 руб.

Скидка 10% на билеты по промокоду SKIDKA в онлайн кассе

Дети до 3х лет бесплатно (без предоставления отдельного места, при предоставлении свидетельства о рождении в сопровождении взрослого).

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
25 июня 2024, вторник
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Игра королевы
12 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Полночь с дьяволом
4 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Калки
27 - 30 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 26 июня 2023
Алмаз Синема
Последний дракон
1 июня - 2 июля
Кинотеатр (Суворов)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.