25 июня в Городском концертном зале покажут детское шоу «Синий трактор в городе».



Что будет:

Мультфильм, который оживает — сценические спецэффекты, музыка и свет создадут незабываемое зрелище;

Весёлые интерактивные игры для всех;

Бесплатный реквизит для игр.

Стоимость: от 700 руб.

Скидка 10% на билеты по промокоду SKIDKA в онлайн кассе.



Дети до 3х лет бесплатно (без предоставления отдельного места, при предоставлении свидетельства о рождении в сопровождении взрослого).