Если ваши дети решили, что они уже не малыши, если они перестали писать письма Деду Морозу, если в них поселилась уверенность, что их новогодние подарки появляются под елкой благодаря вам, то эта встреча точно для вашей семьи!

Хотите узнать много интересного о новогодних праздниках? Тогда приходите праздновать Новый год на старый лад.

В музее:

самый главный персонаж новогодних праздников — Дед Мороз — предстанет перед вами в новом обличье

мы откроем вам имя того, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой

вы вернетесь в те смутные времена, когда новогодняя елка была под запретом

вы побываете «в шкуре» того, кто никогда не праздновал Новый год

Ну как, интересно?

Тогда мы ждем вас 4 и 10 января в «Тульских древностях» на игровом занятии «Новый год на старый лад», чтобы всем вместе отправиться в новогоднее путешествие всех времен и народов.

Это занятие будет полезно, если вашим детям больше 12 лет и они стали интересоваться привычными вещами, но совсем с другой стороны.

Вы станете «живыми картинками» (как настоящие аристократы 19 столетия), узнаете о символе нового 2016 года (как далекие жители Востока).

Новогодняя машина времени отправляется в свое путешествие накануне Рождества 4 января в 14.00, а также под занавес новогодних каникул 10 января в 13.00.

Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.

Стоимость билета — 100 Р.