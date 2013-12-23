Новый год на старый лад
Если ваши дети решили, что они уже не малыши, если они перестали писать письма Деду Морозу, если в них поселилась уверенность, что их новогодние подарки появляются под елкой благодаря вам, то эта встреча точно для вашей семьи!
Хотите узнать много интересного о новогодних праздниках? Тогда приходите праздновать Новый год на старый лад.
- В музее:
- самый главный персонаж новогодних праздников — Дед Мороз — предстанет перед вами в новом обличье
- мы откроем вам имя того, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой
- вы вернетесь в те смутные времена, когда новогодняя елка была под запретом
- вы побываете «в шкуре» того, кто никогда не праздновал Новый год
Ну как, интересно?
Тогда мы ждем вас 4 и 10 января в «Тульских древностях» на игровом занятии «Новый год на старый лад», чтобы всем вместе отправиться в новогоднее путешествие всех времен и народов.
Это занятие будет полезно, если вашим детям больше 12 лет и они стали интересоваться привычными вещами, но совсем с другой стороны.
Вы станете «живыми картинками» (как настоящие аристократы 19 столетия), узнаете о символе нового 2016 года (как далекие жители Востока).
Новогодняя машина времени отправляется в свое путешествие накануне Рождества 4 января в 14.00, а также под занавес новогодних каникул 10 января в 13.00.
Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.
Стоимость билета — 100 Р.