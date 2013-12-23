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Новый год на старый лад

Новый год на старый лад

Если ваши дети решили, что они уже не малыши, если они перестали писать письма Деду Морозу, если в них поселилась уверенность, что их новогодние подарки появляются под елкой благодаря вам, то эта встреча точно для вашей семьи!

Хотите узнать много интересного о новогодних праздниках? Тогда приходите праздновать Новый год на старый лад.

  • В музее:
  • самый главный персонаж новогодних праздников — Дед Мороз — предстанет перед вами в новом обличье
  • мы откроем вам имя того, кому мы обязаны нашими новогодними торжествами и нарядной елкой
  • вы вернетесь в те смутные времена, когда новогодняя елка была под запретом
  • вы побываете «в шкуре» того, кто никогда не праздновал Новый год

Ну как, интересно?

Тогда мы ждем вас 4 и 10 января в «Тульских древностях» на игровом занятии «Новый год на старый лад», чтобы всем вместе отправиться в новогоднее путешествие всех времен и народов.

Это занятие будет полезно, если вашим детям больше 12 лет и они стали интересоваться привычными вещами, но совсем с другой стороны.

Вы станете «живыми картинками» (как настоящие аристократы 19 столетия), узнаете о символе нового 2016 года (как далекие жители Востока).

Новогодняя машина времени отправляется в свое путешествие накануне Рождества 4 января в 14.00, а также под занавес новогодних каникул 10 января в 13.00.

Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.
Стоимость билета — 100 Р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
7 января 2017, суббота
14:00
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