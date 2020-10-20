Маленький неоновый принц
24 апреля в Городском концертном зале состоится световое шоу «Маленький неоновый принц». Спектакль для всей семьи с элементами циркового искусства, танца и пластики, а также видео проекции.
По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль переносится с 20 ноября на 24 апреля. Все купленные билеты ранее действительны.
Каждый найдет для себя что -то свое, найдет ответы на свои вопросы или просто отдохнет и насладится просмотром.
Спектакль является эксклюзивным, не имеющим аналогов.
Все взрослые когда-то были детьми, а жизнь - большим путешествием похожим на космический полет с захватывающими открытиями, разочарованиями и чудесами.
Трогательная история, рассказанная Маленьким Принцем в необитаемой пустыне, возвращает в сердце таинственное вдохновение, с которым дети собирают цветные стеклышки. Спектакль создан по мотивам всеми любимой сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
Спектакль - космический воображариум! Вместе с Неоновым Принцем вы побываете на разных планетах, заглянете в потайные уголки своей фантазии, вспомните о своих мечтах и найдете новые.
Подарите себе и своим детям незабываемые впечатления. Крылья появляются во время полета.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
24 апреля 2021, суббота
17:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽