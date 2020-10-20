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Маленький неоновый принц

Маленький неоновый принц

24 апреля в Городском концертном зале состоится световое шоу «Маленький неоновый принц». Спектакль для всей семьи с элементами циркового искусства, танца и пластики, а также видео проекции.

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль переносится с 20 ноября на 24 апреля. Все купленные билеты ранее действительны.

Каждый найдет для себя что -то свое, найдет ответы на свои вопросы или просто отдохнет и насладится просмотром. 

Спектакль является эксклюзивным, не имеющим аналогов. 
Все взрослые когда-то были детьми, а жизнь - большим путешествием похожим на космический полет  с захватывающими открытиями, разочарованиями и чудесами.
 
Трогательная история, рассказанная Маленьким Принцем в необитаемой пустыне, возвращает в сердце таинственное вдохновение, с которым дети собирают цветные стеклышки. Спектакль создан по мотивам всеми любимой сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
 
Спектакль - космический воображариум! Вместе с Неоновым Принцем вы побываете на разных планетах, заглянете в потайные уголки своей фантазии, вспомните о своих мечтах и найдете новые.
 
Подарите себе и своим детям незабываемые впечатления. Крылья появляются во время полета.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 апреля 2021, суббота
17:00
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Касса
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Хулиганы
Купить билет
30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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