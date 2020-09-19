24, 25 и 26 сентября Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на премьеру нового спектакля «Любовь к трём апельсинам».

Много сказочных историй бродит по Свету. Одни забываются, а другие веками пересказываются из поколения в поколение, от деда внуку....

Такой Вечной историей является чудесная сказка про весельчака Труффальдино, печального Принца, коварную Колдунью. Сказка наполнена красотой, светом и любовью. «Три Апельсина» - загадочная история, рождённая в солнечной Италии. Карло Гоцци четыре века тому назад поведал людям эту тайну. И сегодня в Тульском театре юного зрителя рождается спектакль для детей и взрослых о радости и вере в себя, в добро и дружбу. В спектакле много песен, танцев и превращений. Скучать не придётся!

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