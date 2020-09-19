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Любовь к трём апельсинам

Любовь к трём апельсинам

24, 25 и 26 сентября Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на премьеру нового спектакля «Любовь к трём апельсинам».

Много сказочных историй бродит по Свету. Одни забываются, а другие веками пересказываются из поколения в поколение, от деда внуку....
Такой Вечной историей является чудесная сказка про весельчака Труффальдино, печального Принца, коварную Колдунью. Сказка наполнена красотой, светом и любовью. «Три Апельсина» - загадочная история, рождённая в солнечной Италии. Карло Гоцци четыре века тому назад поведал людям эту тайну. И сегодня в Тульском театре юного зрителя рождается спектакль для детей и взрослых о радости и вере в себя, в добро и дружбу. В спектакле много песен, танцев и превращений. Скучать не придётся!
 
Приобрести билеты бесконтактным способом можно перейдя по ссылке.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
24 сентября 2020, четверг
14:00
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25 сентября 2020, пятница
16:00
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26 сентября 2020, суббота
12:00
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Касса
PARTY 90
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25 - 26 сентября
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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