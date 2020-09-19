Любовь к трём апельсинам
24, 25 и 26 сентября Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на премьеру нового спектакля «Любовь к трём апельсинам».
Много сказочных историй бродит по Свету. Одни забываются, а другие веками пересказываются из поколения в поколение, от деда внуку....
Такой Вечной историей является чудесная сказка про весельчака Труффальдино, печального Принца, коварную Колдунью. Сказка наполнена красотой, светом и любовью. «Три Апельсина» - загадочная история, рождённая в солнечной Италии. Карло Гоцци четыре века тому назад поведал людям эту тайну. И сегодня в Тульском театре юного зрителя рождается спектакль для детей и взрослых о радости и вере в себя, в добро и дружбу. В спектакле много песен, танцев и превращений. Скучать не придётся!
Приобрести билеты бесконтактным способом можно перейдя по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
24 сентября 2020, четверг
14:00
25 сентября 2020, пятница
16:00
26 сентября 2020, суббота
12:00
25 - 26 сентября
₽ Билеты: 350 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽