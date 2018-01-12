«Козочка Злата» — история по мотивам сказки Исаака Башевиса-Зингера и еврейским притчам. Это трогательный веселый и немножко грустный музыкальный спектакль, в котором участвуют куклы-марионетки и движутся тени по экрану. В нём звучат еврейские мелодии и песни, актёры поют и играют на скрипке, клавишах, гитаре, калимбе, казу и других инструментах. Дети погружаются в захватывающий сюжет сказки с хорошим концом, взрослым же виден печальный и светлый философский подтекст.

Количество мест ограничено. Стоимость билета 500 рублей. Забронировать.