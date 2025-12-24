  1. Моя Слобода
С 27 декабря по 25 января в «Гостином дворе» будет открыта «Котодеревня» — это эксклюзивное котопространство, посетить которое будет интересно абсолютно всем, от малышей до их дедушек и бабушек. Здесь туляки и гости города смогут вживую увидеть самые редкие породы кошек, собранные с разных уголков света. Всего на выставке будет представлено 30 разных пород, свыше 40 животных.

Проведите незабываемые новогодние и рождественские праздники в МУРшикарной обстановке всей семьей и подарите себе и своим близким радость общения с нашими пушистыми гостями!

Где и когда?
Гостиный двор, торговый центр
Тула , улица Советская, 47
21 января 2026, среда
11:00
21 января 2026, среда
20:00
22 января 2026, четверг
11:00
