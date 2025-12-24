С 27 декабря по 25 января в «Гостином дворе» будет открыта «Котодеревня» — это эксклюзивное котопространство, посетить которое будет интересно абсолютно всем, от малышей до их дедушек и бабушек. Здесь туляки и гости города смогут вживую увидеть самые редкие породы кошек, собранные с разных уголков света. Всего на выставке будет представлено 30 разных пород, свыше 40 животных.

Проведите незабываемые новогодние и рождественские праздники в МУРшикарной обстановке всей семьей и подарите себе и своим близким радость общения с нашими пушистыми гостями!