История ёлочки

Это довольно необычный проект для нашего города, созданный на основе опыта работы с московскими коллегами-кукольниками. Важной составляющей мастер-класса является то, что ребёнок приходит на него вместе с мамой, папой или бабушкой/дедушкой и совместно постигает процесс создания теневой куклы и работы с ней. Маленькие и большие зрители во время мастер-класса смогут попробовать себя не только в качестве зрителя, но и бутафора-создателя и, конечно же, артиста-кукловода.

Что включает в себя мастер-класс:

рассказ-знакомство с теневым театром

20 минутный спектакль-зарисовка, рассказывающая о жизни Елочки в разные времена года

посещения театральной «кухни» — зрителей приглашают за теневой экран и открывают им некоторые секреты создания и работы в теневом спектакле

участникам мастер-класса предлагается самим создать теневую куклу

обучение работы с теневой куклой

Цель мастер класса: создать атмосферу совместно-творчества между ребенком и родителем, которую впоследствии они смогут перенести к себе домой.

Возраст детей: 3−8 лет. Стоимость мастер-класса: 500 Р (ребёнок и один родитель, дополнительный взрослый билет — 200 Р, детский — 300 Р).