Ёлка на площади Ленина будет стоять до 1 марта

Фото Алексея Пирязева.

Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до 1 марта 2026 года. Об этом правительство Тульской области сообщило на своей странице ВКонтакте в ответ на обращение жителя.

Напомним, что наша ёлка попала в Книгу рекордов России как самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель в стране. Ее высота составляет 32 метра. Украшена она мультимедийным шатром диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды 30 км — это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ.