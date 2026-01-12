  1. Моя Слобода
  Ёлка на площади Ленина будет стоять до 1 марта
Ёлка на площади Ленина будет стоять до 1 марта

Затем начнется разбор конструкции.

Ёлка на площади Ленина будет стоять до 1 марта
Фото Алексея Пирязева.

Ёлка на площади Ленина в Туле простоит до 1 марта 2026 года. Об этом правительство Тульской области сообщило на своей странице ВКонтакте в ответ на обращение жителя.

Напомним, что наша ёлка попала в Книгу рекордов России как самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель в стране. Ее высота составляет 32 метра. Украшена она мультимедийным шатром диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды 30 км — это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ.

Сюжет: Новый год-2026
Место
Тула
Прочее
елка Новый год
