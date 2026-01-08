  1. Моя Слобода
Водители большегрузов смогут переждать непогоду в районе ТЦ «Метро»

Об этом сообщили в администрации Тулы.

Фото из архива Myslo.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел городской оперативный штаб по уборке. По данным синоптиков снегопад в областной столице продлится всю ночь.

Сити-менеджер отметил, что уборка города не должна останавливаться ни на минуту. 

С 16.00 8 января временно ограничен въезд в Тулу для большегрузных машин. На Калужском шоссе дежурит тягач, который при необходимости сможет вытянуть застрявшую фуру. Также в районе ТЦ «Метро» для большегрузов подготовлена специальная площадка, где водители смогут переждать непогоду.  

Напомним, что инспекторы ДПС предупреждают дальнобойщиков по рации о сложной дорожной ситуации в Тульской области из-за непогоды.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:34 +2
