Мощный снегопад: инспекторы ДПС предупреждают дальнобойщиков по рации о сложной ситуации в Тульской области

Кадр из видео.

Сотрудники ДПС по рации оперативно предупреждают водителей-дальнобойщиков о сложной дорожной ситуации на федеральных трассах из-за сильного снегопада. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

«Грузоперевозчики традиционно пользуются рациями для связи друг с другом на дорогах, поэтому использовать эту систему для распространения официальных сообщений от сотрудников Госавтоинспекции является эффективным решением», — пояснили в ведомстве.

Это позволит быстро донести предупреждение до максимального числа водителей.

Напомним, что из-за снегопада c 16.00 8 января в Туле введен временный запрет на движение большегрузного и крупногабаритного транспорта.