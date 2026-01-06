  1. Моя Слобода
На Губернском катке в Туле покажут ледовое шоу

Увидеть его можно будет бесплатно.

8 января в 16.00 на Губернском катке покажут ледовое шоу «Новогодний калейдоскоп». На лед выйдут участницы чемпионата России, мастера спорта Екатерина Анисимова и Мария Елисова, призер всероссийских стартов Константин Сафонов и талантливая Кристина Тимофеева. 

Особым украшением вечера станут выступления команд по синхронному катанию «Танаис» и «Танаис-2» из Новомосковска, а также выход самых юных фигуристов из щёкинского «Спортивного Наследия». 

Это будет яркое, эмоциональное зрелище, которое подарит праздничное настроение и взрослым, и детям. 0+

вчера, в 22:32 0
Самые частые «гости» травмпункта — пациенты с переломами после падения с тюбинга: что делать, чтобы не навредить себе
Самые частые «гости» травмпункта — пациенты с переломами после падения с тюбинга: что делать, чтобы не навредить себе
