  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА

Подразделения ПВО Минобороны России с 23.00 до 4.00 уничтожили 23 украинских беспилотника. При отражении воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле. На месте работают оперативные службы.

Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Кроме того, нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 05:00 0
Другие статьи по темам
Событие
сбили БПЛА сбили беспилотники губернатор Тульской области Дмитрий Миляев опасность атаки БПЛА
Место
Тульская область
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор поздравил туляков с Новым годом
Губернатор поздравил туляков с Новым годом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.