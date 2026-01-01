За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА

Подразделения ПВО Минобороны России с 23.00 до 4.00 уничтожили 23 украинских беспилотника. При отражении воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле. На месте работают оперативные службы.

Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Кроме того, нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.