В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вечером 21 декабря в пожарную охрану сообщили, что в одной из высоток на проспекте Ленина за перилами балкона 12 этажа эвакуационной лестницы находится человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место.

«Начальник дежурной смены службы пожаротушения Николай Атюнин и помощник начальника дежурной смены ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Калиничев быстро поднялись на 12 этаж и помогли женщине выбраться из затруднительной ситуации, схватив её и затянув обратно на балкон», — сообщили в пресс-службе регионально МЧС.

В результате происшествия пострадавших нет. Подробности уточняются.