  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа

Спасатели прибыли вовремя.

В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вечером 21 декабря в пожарную охрану сообщили, что в одной из высоток на проспекте Ленина за перилами балкона 12 этажа эвакуационной лестницы находится человек. Экстренные службы оперативно прибыли на место.

«Начальник дежурной смены службы пожаротушения Николай Атюнин и помощник начальника дежурной смены ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Калиничев быстро поднялись на 12 этаж и помогли женщине выбраться из затруднительной ситуации, схватив её и затянув обратно на балкон», — сообщили в пресс-службе регионально МЧС.

В результате происшествия пострадавших нет. Подробности уточняются.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 19:56 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спасатели
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1155 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1100 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3563 4
Официально: концерт Ларисы Долиной в Туле отменили
Жизнь Тулы и области
Официально: концерт Ларисы Долиной в Туле отменили
вчера, в 10:55, 36 7152 13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле Kia проскочил на красный и едва не устроил аварию
В Туле Kia проскочил на красный и едва не устроил аварию
В Ефремове легковушка опрокинулась на крышу
В Ефремове легковушка опрокинулась на крышу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.