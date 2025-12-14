Тульскую область ждет самая холодная ночь с начала зимы

Но уже со вторника метеорологи прогнозируют оттепель.

Благодаря влиянию гребня антициклона предстоящая ночь станет самой холодной с начала этой зимы. Ожидается, что в Тульской области температура опустится до -12…-7°С.

Однако зимняя погода сохранится только в понедельник, а уже во вторник барический гребень будет вытеснен надвигающимся с запада тёплым атмосферным фронтом. Об этом сообщает Телеграм-канал "Метеовести".

Сухую и холодную арктическую воздушную массу воздуха сменит влажная и тёплая из Атлантики. Из-за этого всю оставшуюся неделю будет сыро и слякотно, с небольшими дождями, мокрым снегом и гололёдными явлениями.

Температура воздуха опять переместится выше нулевой отметки, поднимаясь в отдельные дни до +1…+3°.

Очередная волна похолодания ожидается к концу недели — в субботу.