Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Праздник начался с выступления фигуристов на Губернском катке — членов сборной России, победителей и призеров турниров. Прошли мастер-классы хоккейных школ, выступили участники телепроектов.

Туляков и гостей города поздравил первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Михаил Пантеелеев. Он отметил:

«Это уже девятый сезон работы Губернского катка, который с 2017 года стал одним из любимейших мест зимнего отдыха, приняв за это время более полумиллиона посетителей. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева в этом году, как и прежде, жителям доступны сразу две ледовые площадки — для взрослых и для наших юных гостей!»

Также Михаил Пантелеев поблагодарил спортсменов, артистов и других участников мероприятия.

«Сегодня здесь, на главной площади нашего города, происходит особое событие. Мы не только официально открываем новый сезон работы Губернского катка, а зажигаем огни новой главной ёлки Тулы! Пусть ее яркий свет осветит наши лица, наши сердца и станет символом доброго новогоднего чуда. Ловите момент, заряжайтесь праздничным настроением, катайтесь на коньках, загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой! Тула — лучший город земли! — поздравил туляков глава администрации города Илья Беспалов.

По традиции, огни на елке зажглись после слов «Раз, два, три, ёлочка, гори!», которые хором произнесли все гости праздника на площади вместе с Дедом Морозом.

Губернский каток установлен за счет средств бюджета администрации города. Убранству площади Ленина в этом году уделено особое внимание. Напомним, новая ель — самая высокая искусственная стволовая ель в России. Ее высота 32 метра. Украшена она мультимедийным шатром диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды 30 км — это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ. Главную ёлку города украшают яркие символы Тулы — игрушки в виде пряников, самоваров и подков.

И на сегодняшнем празднике рекордная высота ёлки была была зафиксирована Книгой рекордов России.

Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет отметил:

«Очень люблю Тулу и часто сюда приезжаю из Москвы — погулять по Кремлю, по историческим улочкам. И огромный респект Илье Беспалову — я вижу тенденцию, как Тула меняется в последние годы. Это город, куда я приезжаю отдыхать душой. И для меня большая честь именно Туле огласить ее рекорд».

Рекорд «Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель России» с результатом 32 метра зафиксирован у тульской ели, а рекордсменом является администрация города. Сертификат рекордсмена торжественно вручен Илье Беспалову.

Жителей и гостей областной столицы приветствовали вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный директор «Академии Михайлова» Алмаз Бадретдинов, обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалев. Также туляков в видеообращении поздравил с открытием Губернского катка российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

На катке по приглашению губернатора Дмитрия Миляева состоялось выступление артистов шоу Ирины Слуцкой «Лед — это…». Сама именитая фигуристка, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, поздравила туляков и провела мастер-класс для юных тульских фигуристок.

На малом Губернском катке хоккеисты молодежной команды «Академии Михайлова» провели мастер-класс для воспитанников тульской школы, а также для детей участников СВО, многодетных семей и всех желающих.

А хоккейная команда «Красная машина» вместе Алексеем Ковалёвым сыграла с тульской детской командой «Тигры» под выступление финалистки «Голос. Дети» и победительницы конкурса «Детская Новая волна» Анны Волковой.

Также в этот вечер на лед российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, Кристина Чернышева и Семён Фитерман.

Завершился праздник массовым катанием на Губернском катке, 9-й сезон работы которого теперь официально открыт.