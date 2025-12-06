  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»

На площади Ленина состоялось торжественное открытие главной ёлки Тулы, Губернского катка и новогодней ярмарки.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Праздник начался с выступления фигуристов на Губернском катке — членов сборной России, победителей и призеров турниров. Прошли мастер-классы хоккейных школ, выступили участники телепроектов.

Туляков и гостей города поздравил первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Михаил Пантеелеев. Он отметил:

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (4).jpg

«Это уже девятый сезон работы Губернского катка, который с 2017 года стал одним из любимейших мест зимнего отдыха, приняв за это время более полумиллиона посетителей. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева в этом году, как и прежде, жителям доступны сразу две ледовые площадки — для взрослых и для наших юных гостей!»

Также Михаил Пантелеев поблагодарил спортсменов, артистов и других участников мероприятия.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

«Сегодня здесь, на главной площади нашего города, происходит особое событие. Мы не только официально открываем новый сезон работы Губернского катка, а зажигаем огни новой главной ёлки Тулы! Пусть ее яркий свет осветит наши лица, наши сердца и станет символом доброго новогоднего чуда. Ловите момент, заряжайтесь праздничным настроением, катайтесь на коньках, загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой! Тула — лучший город земли! — поздравил туляков глава администрации города Илья Беспалов. 

По традиции, огни на елке зажглись после слов «Раз, два, три, ёлочка, гори!», которые хором произнесли все гости праздника на площади вместе с Дедом Морозом. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (6).jpg

Губернский каток установлен за счет средств бюджета администрации города. Убранству площади Ленина в этом году уделено особое внимание. Напомним, новая ель — самая высокая искусственная стволовая ель в России. Ее высота 32 метра. Украшена она мультимедийным шатром диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды 30 км — это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ. Главную ёлку города украшают яркие символы Тулы — игрушки в виде пряников, самоваров и подков.

И на сегодняшнем празднике рекордная высота ёлки была была зафиксирована Книгой рекордов России. 

Эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет отметил:

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (10).jpg

«Очень люблю Тулу и часто сюда приезжаю из Москвы — погулять по Кремлю, по историческим улочкам. И огромный респект Илье Беспалову — я вижу тенденцию, как Тула меняется в последние годы. Это город, куда я приезжаю отдыхать душой. И для меня большая честь именно Туле огласить ее рекорд».

Рекорд «Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель России» с результатом 32 метра зафиксирован у тульской ели, а рекордсменом является администрация города. Сертификат рекордсмена торжественно вручен Илье Беспалову.

Жителей и гостей областной столицы приветствовали вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный директор «Академии Михайлова» Алмаз Бадретдинов, обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалев. Также туляков в видеообращении поздравил с открытием Губернского катка российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

На катке по приглашению губернатора Дмитрия Миляева состоялось выступление артистов шоу Ирины Слуцкой «Лед — это…». Сама именитая фигуристка, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, поздравила туляков и провела мастер-класс для юных тульских фигуристок.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (21).jpg

На малом Губернском катке хоккеисты молодежной команды «Академии Михайлова» провели мастер-класс для воспитанников тульской школы, а также для детей участников СВО, многодетных семей и всех желающих.
А хоккейная команда «Красная машина» вместе Алексеем Ковалёвым сыграла с тульской детской командой «Тигры» под выступление финалистки «Голос. Дети» и победительницы конкурса «Детская Новая волна» Анны Волковой.

Также в этот вечер на лед российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов, Кристина Чернышева и Семён Фитерман.

Завершился праздник массовым катанием на Губернском катке, 9-й сезон работы которого теперь официально открыт.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Новый год-2026
Тульская ёлка попала в Книгу рекордов России
Жизнь Тулы и области
Тульская ёлка попала в Книгу рекордов России
сегодня, в 11:02, 13 783 3
На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток и главная ёлка региона
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток и главная ёлка региона
вчера, в 22:08, 36 5652 3
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
Жизнь Тулы и области
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
4 декабря, в 17:40, 3 2691 0
Как в Туле отметят Новый год: афиша
Жизнь Тулы и области
Как в Туле отметят Новый год: афиша
4 декабря, в 17:24, 10 4682 -1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
открытие елки
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
сегодня, в 09:00, 86 589 3
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
Мир
Минцифры отменит вход на «Госуслуги» с помощью СМС
вчера, в 22:00, 58 1544 -25
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
Жизнь Тулы и области
Глава администрации Тулы Илья Беспалов: «Загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой»
сегодня, в 09:30, 25 1687 0
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
Жизнь Тулы и области
В Туле трое мужчин сняли несколько новогодних шаров с ёлки на Ложевой: видео
сегодня, в 11:34, 22 518 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки отложили на пенсию более 1,8 млрд рублей
Туляки отложили на пенсию более 1,8 млрд рублей
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Погода в Туле 6 декабря: легкие заморозки и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.