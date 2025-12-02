Тульские предприятия взаимодействуют более чем с 10 компаниями Ульяновской области.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 декабря в Ульяновске губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. На ней обсудили планы дальнейшего сотрудничества между регионами.

Дмитрий Миляев поблагодарил Алексея Русских за радушный прием, а также за вклад в развитие сотрудничества между регионами.

Напомним, весной этого года в Тулу приезжала делегация из Ульяновска во главе с Алексеем Русских. В развитие соглашения о сотрудничестве состоялся ответный визит. Дмитрий Миляев выразил уверенность, что это будет способствовать расширению взаимодействия между регионами. После весеннего визита ульяновской делегации наращивается промышленная кооперация между предприятиями двух регионов.

«Перспективы и возможности для сотрудничества между нашими промышленными предприятиями велики, в этой части мы будем работать и дальше», — сказал губернатор.

Делегация Тульской области 1 декабря посетила ряд предприятий и социально важных объектов: «Симаз», Автодом, Ульяновский патронный завод, Портовую особую экономическую зону, спортивные, социальные и медицинские объекты. Губернатор Тульской области отметил перспективы региона в расширении промышленной кооперации с предприятиями Ульяновской области в сфере авиастроения, станкостроения и приборостроения.

Тульские предприятия взаимодействуют более чем с 10 компаниями Ульяновской области. Налажена совместная работа в оборонном секторе, а также по линии поставок медицинских изделий на завод Автодом, выпускающий спецавтомобили на базе УАЗ и Соллерс. В рамках работы делегации компания «ВеАл» договорилась с УАЗом и Ульяновским моторным заводом о поставке образцов своей продукции — алмазного инструмента для мехобработки.

Два тульских перевозчика «Тулгорэлектротранс» и «ИРБИС» провели успешные переговоры с компанией «Симаз» по вопросу покупки низкопольных автобусов. Достигнута договоренность о покупке шести автобусов до конца этого года и еще 30 единиц — до 1 марта 2026 года.

Еще одно перспективное направление — сотрудничество в сфере композитных материалов.

В Тульской области действует инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». В рамках посещения Портовой особой экономической зоны «Ульяновск» представители делегации Тульской области наметили сотрудничество с руководством компаний Гален и ПРОМТЕХ-Ульяновск по поводу потенциального сотрудничества с ИНТЦ «Композитная долина».

«На примере вашего региона знаем, как отрасль композитного производства влияет на развитие региона. Мы заинтересованы в совместном развитии и готовы предложить вашим компаниям, связанным с производством композитных материалов, сотрудничество по линии Композитной долины в части использования льгот ИНТЦ на научно-исследовательские разработки», — сказал Дмитрий Миляев.

Кроме того, в рамках визита члены делегации региона посетили ряд медицинских, социальных и спортивных учреждений Ульяновской области.

В развитие соглашения с ФМБА, которое губернатор подписал в апреле этого года с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, его заместитель Наталья Архипова посетила Центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде.

«Для нашего региона онкологические заболевания являются актуальным вопросом, поэтому договорились с коллегами о направлении пациентов с тяжелыми формами заболевания в Центр. Доставка пациентов будет осуществляться за счет бюджета Тульской области», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Также в рамках визита делегация осмотрела спортивную инфраструктуру Ульяновской области: спортшколу «Ринг Стар», ФОК «Орион», центр художественной гимнастики «Татьяна-Арена». В том числе ледовый дворец «Волга-спорт-арена», который в 2018 году принимал международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Как председатель Комиссии Госсовета РФ по спорту Дмитрий Миляев поблагодарил представителей Ульяновской области за организованную встречу со спортивными федерациями. Озвученные инициативы будут обсуждаться в рамках профильной комиссии.

Глава региона также отметил вклад Алексея Русских в развитие адаптивных видов спорта. Вчера министр спорта Тульской области Михаил Трунов и члены делегации познакомились с ребятами, которые занимаются баскетболом на колясках, а также приняли участие в открытии 6-й спартакиады паралимпийских видов спорта.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что визит тульской делегации в Ульяновскую область, в первую очередь, направлен на дальнейшее развитие межрегионального взаимодействия. В присутствии глав двух регионов были подписаны три соглашения о сотрудничестве в сфере креативных индустрий, подготовки кадров, а также инвестиционной деятельности. Это еще один шаг для укрепления регулярных контактов.

«Тульская область открыта для сотрудничества с Ульяновской областью в сфере торговли, промышленной и производственной кооперации, социальной сфере, культуре, спорте, туризме, других гуманитарных направлениях. Убежден, что впереди у нас много направлений для налаживания продуктивного взаимодействия, внутренней межрегиональной кооперации. Главное — иметь возможность ими воспользоваться», — подытожил губернатор.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что развитием промышленной кооперации регион занимается активно с 2022 года, когда были введены санкции. Особое внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству.

«Поскольку Тульская область — один из лидеров по темпам роста промышленного производства, нас интересовало налаживание крепких экономических связей. В марте наша команда выезжала в Тульскую область, мы ознакомились с промышленным потенциалом. Выявлено порядка 40 возможных кооперационных цепочек, по ним сейчас ведётся работа. Большой взаимный интерес в композитной отрасли, автомобильном производстве и самолетостроении. Ответный выезд тульских коллег в Ульяновскую область придаст новый импульс сотрудничеству по целому ряду направлений, включая культурно-гуманитарное», — отметил Алексей Русских.