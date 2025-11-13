  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»

Глава администрации города рассказал о том, как украсят город к празднику, и раскрыл главную интригу последних дней.

Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»

В этом году появление новогодней елки на площади Ленина в Туле особенно долгожданное. Главная елка города будет новой, а вот какой — это долгое время было загадкой.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Завесу тайны приоткрыл глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— Новая елка будет высотой более 30 метров и станет одной из самых больших в стране. Украшать ее будет мультимедийный шатер диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды — 30 км, это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ.  Елку украсят игрушки в форме символов Тулы, а на вершину установят украшение в форме символа розы ветров.

photo_2025-11-13_11-24-52.jpg

Ель будет с лапником, очень похожа на настоящую, которую так хотели видеть жители города. Такой объект появится в Туле впервые.

photo_2025-11-13_11-50-28.jpg

По кругу будут стоять новогодние ели разной высоты с литой хвоей и тоже со светодиодными гирляндами.

photo_2025-11-13_11-17-38.jpg

Новая елка загорится огнями в первые дни декабря, но точной даты открытия пока нет.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

Решение установить новую елку появилось после обращений туляков: жители города хотели обновить украшение, и в администрации к ним прислушались.

— Елка в форме конуса уже устарела. Об этом нам писали жители города. Для нее в этом году мы выбрали другую локацию — пересечение улиц Ложевой и Металлургов. Там будет не место для посещения горожан, а просто украшение, которое видно с разных точек города, — рассказал Илья Беспалов.

photo_2025-11-13_11-17-37 (2).jpg

Конечно, украшением только площади Ленина подготовка к праздникам не закончится. В Туле снова объявят конкурс на лучшее новогоднюю инсталляцию для предпринимателей. Также украшения появятся во всех округах города, на главных и второстепенных улицах.

photo_2025-11-13_11-17-37.jpg

Исторический центр, к слову, уже активно наряжают. Новых инсталляций не планируется, туляки увидят уже привычные световые деревья, арку на площади, ярмарочные домики и многое другое.

photo_2025-11-13_11-17-36.jpg

Алексей Козин, заместитель директора МКП «Тулагорсвет»:

— Мы начали установку новогодних украшений две недели назад. На улицах города предстоит установить около 1600 световых элементов. Мы меняем локации украшений. Например, Снежная королева, которая стояла в прошлом году у концертного зала, переедет на площадь Искусств. 

Будут украшены практически все скверы города. Сейчас идет монтаж световых деревьев на Казанской набережной и ул. Металлистов.

На площади Ленина, помимо новой ёлки, будет установлена ещё входная группа арок с часами, шесть новогодних деревьев и самовар. Он уже установлен.

Ну и конечно, одним из самых больших украшений будет фонтан возле здания правительства. Монтаж конструкции почти завершен.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (2).jpg

Все украшения планируют включить 1 декабря. 

Сюжет: Новый год-2026
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2689 0
В Туле на площади Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку
Жизнь Тулы и области
В Туле на площади Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку
11 ноября, в 15:01, 13 1582 1
Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных ёлок
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают поучаствовать в фестивале креативных ёлок
7 ноября, в 19:26, 10 1161 2
В Туле 10 ноября начнут устанавливать главную новогоднюю елку на площади Ленина
Жизнь Тулы и области
В Туле 10 ноября начнут устанавливать главную новогоднюю елку на площади Ленина
7 ноября, в 13:26, 17 2156 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
Фотограф
сегодня, в 12:25 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 ноября: без осадков и до +8
сегодня, в 07:00, 80 1029 5
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
Жизнь Тулы и области
Новогоднюю ёлку на развязке Металлургов/Ложевой нельзя будет посетить 
сегодня, в 10:00, 47 2689 0
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы
сегодня, в 11:51, 47 1288 -12
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»
сегодня, в 12:25, 42 2170 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Звёзды под капельницей»: актриса из Тулы Евгения Осипова стала участницей нового реалити
«Звёзды под капельницей»: актриса из Тулы Евгения Осипова стала участницей нового реалити
В Щекинском районе пьяный туляк на Land Rover устроил аварию с пострадавшим
В Щекинском районе пьяный туляк на Land Rover устроил аварию с пострадавшим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.