Илья Беспалов: «Новогодняя елка на главной площади Тулы будет одной из самых больших в стране»

В этом году появление новогодней елки на площади Ленина в Туле особенно долгожданное. Главная елка города будет новой, а вот какой — это долгое время было загадкой.

Завесу тайны приоткрыл глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— Новая елка будет высотой более 30 метров и станет одной из самых больших в стране. Украшать ее будет мультимедийный шатер диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды — 30 км, это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ. Елку украсят игрушки в форме символов Тулы, а на вершину установят украшение в форме символа розы ветров.

Ель будет с лапником, очень похожа на настоящую, которую так хотели видеть жители города. Такой объект появится в Туле впервые.

По кругу будут стоять новогодние ели разной высоты с литой хвоей и тоже со светодиодными гирляндами.

Новая елка загорится огнями в первые дни декабря, но точной даты открытия пока нет.

Решение установить новую елку появилось после обращений туляков: жители города хотели обновить украшение, и в администрации к ним прислушались.

— Елка в форме конуса уже устарела. Об этом нам писали жители города. Для нее в этом году мы выбрали другую локацию — пересечение улиц Ложевой и Металлургов. Там будет не место для посещения горожан, а просто украшение, которое видно с разных точек города, — рассказал Илья Беспалов.

Конечно, украшением только площади Ленина подготовка к праздникам не закончится. В Туле снова объявят конкурс на лучшее новогоднюю инсталляцию для предпринимателей. Также украшения появятся во всех округах города, на главных и второстепенных улицах.

Исторический центр, к слову, уже активно наряжают. Новых инсталляций не планируется, туляки увидят уже привычные световые деревья, арку на площади, ярмарочные домики и многое другое.

Алексей Козин, заместитель директора МКП «Тулагорсвет»:

— Мы начали установку новогодних украшений две недели назад. На улицах города предстоит установить около 1600 световых элементов. Мы меняем локации украшений. Например, Снежная королева, которая стояла в прошлом году у концертного зала, переедет на площадь Искусств.

Будут украшены практически все скверы города. Сейчас идет монтаж световых деревьев на Казанской набережной и ул. Металлистов.

На площади Ленина, помимо новой ёлки, будет установлена ещё входная группа арок с часами, шесть новогодних деревьев и самовар. Он уже установлен.

Ну и конечно, одним из самых больших украшений будет фонтан возле здания правительства. Монтаж конструкции почти завершен.

Все украшения планируют включить 1 декабря.