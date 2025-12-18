  1. Моя Слобода
В Туле прошла «Эстафета ГТО»

Соревнования проходили среди школьников 10–13 лет.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 декабря в спортивном комплексе «Тулица» прошла «Эстафета ГТО — 2025» среди команд муниципальных образований Тульской области. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников и гостей соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил развитие спортивной инфраструктуры в регионе и активную реализацию программ комплекса ГТО при поддержке губернатора Дмитрия Миляева.

В эстафете приняли участие 32 команды из 26 муниципалитетов. Соревнования проходили среди школьников 10–13 лет. Участники выполняли челночный бег, прыжок в длину с места, бег на 30 метров и др.

Также Михаил Трунов вручил благодарственные письма представителям тульской команды ГТО, успешно выступившей в Артеке.

Комплекс ГТО направлен на популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в занятия спортом в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

сегодня, в 17:16 0
