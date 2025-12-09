«Арсенал» заработал почти 20 млн рублей за участие в Кубке России

Фото Алексея Пирязева.

Тульский «Арсенал» заработал 19 280 000 рублей за участие в первой части сезона Кубка России. Такие данные опубликовал Российский футбольный союз. Уточняется, что это выплаты за достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств.

Интересно, что оружейники стали абсолютными лидерами среди команд. В топ-4 также вошли «Нефтехимик», «КАМАЗ» и «Торпедо». Они заработали по 11,2 млн рублей.

Напомним, что «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка, где сыграет с московским «Локомотивом». Матч пройдет в марте.