  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле на перекрестке водители как хотят, так и поворачивают - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле на перекрестке водители как хотят, так и поворачивают

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле на перекрестке водители как хотят, так и поворачивают

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на повороте с ул. Демидовская Плотина на ул. Октябрьскую в Туле. На ней видно, как несколько водителей повернули налево, не заняв перед этим соответствующее крайнее положение.

По словам автора, он хотел бы навести порядок на этом перекрестке. Поэтому Дмитрий записался на прием в Управление транспорта и дорожного хозяйства.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Макаренко встретили шустрого второрядника
Дежурная часть
На ул. Макаренко встретили шустрого второрядника
вчера, в 20:20, 6 489 0
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
Дежурная часть
На автодороге «Тула-Новомосковск» заметили «караван» обочечников
вчера, в 14:14, 43 1605 -2
В центре Тулы два пешехода решили постоять посреди дороги
Дежурная часть
В центре Тулы два пешехода решили постоять посреди дороги
30 декабря, в 20:15, 16 2072 0
На выезде из Тулы нарушитель едва не устроил лобовое ДТП
Дежурная часть
На выезде из Тулы нарушитель едва не устроил лобовое ДТП
29 декабря, в 19:59, 44 2300 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
30 декабря, в 17:47 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Обзор Myslo: Как выглядят ёлки в районных центрах Тульской области
Обзор Myslo: Как выглядят ёлки в районных центрах Тульской области
Владимир Путин отметил заслуги туляков
Владимир Путин отметил заслуги туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.