Читинец занялся сексом с пенсионеркой из Тулы, а потом забил её насмерть 

Пара познакомилась на сайте знакомств.

Читинец занялся сексом с пенсионеркой из Тулы, а потом забил её насмерть 

В Туле 33-летний житель Читы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

По информации Myslo, ранее судимый обвиняемый приехал в Тулу этой осенью. В ноябре познакомился на сайте знакомств с 85-летней женщиной и договорился о встрече у нее дома. После полового акта парочка распивала спиртное на кухне. В какой-то момент любовники поссорились, и мужчина жестоко избил пенсионерку. От полученных травм потерпевшая чуть позже скончалась в больнице. 

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. 

сегодня, в 16:37 +1
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Тула уголовное дело СК пенсионерка уроженец Читы
