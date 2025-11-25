  1. Моя Слобода
46-летний туляк забил ногами собаку своей бывшей: его будут судить за жестокость

Прокуратура Советского района Тулы утвердила обвинительное заключение по делу.

Фото из архива Myslo.

Мужчину обвиняют в жестоком обращением с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что поздно вечером 17 сентября 2025 года 46-летний обвиняемый Алексей З., будучи в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей бывшей жене в Советском округе Тулы. Недовольный тем, что ее терьер лаял, он несколько раз ударил животное ногами. Собака умерла на месте.

Как стало известно Myslo, ранее мужчина был судим за тяжкие преступления.

Обвиняемый признал вину. Материалы дела переданы мировому судье для дальнейшего разбирательства.

Ранее Myslo сообщал о похожем судебном деле. Житель Ильинки сбросил собаку с балкона, а потом добил ее. Пес погиб. Мужчина отделался полугодом исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

25 ноября, в 10:57 +1
