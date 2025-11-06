Житель Ельца украл зарплату тульского контрактника, обманом попавшего на СВО: суд огласил приговор

Елецкий городской суд огласил приговор в отношении местного жителя Юрия П. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Судом установлено, что осенью 2024 года Юрий сдал анализы за больного гепатитом туляка, 35-летнего Александра Р., чтобы тот с помощью поддельной справки смог заключить контракт с Минобороны. За пару дней до отправки в зону СВО обвиняемый убедил контрактника оформить на него доверенность на распоряжение деньгами. А после полученного согласия снял со счёта 2 миллиона рублей.



Юрий П.

Преступление было раскрыто после нашей статьи, которую мы опубликовали еще в начале января.

Приговором суда Юрию П. назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.