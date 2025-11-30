Что скрыто «Между строчками»: в Туле открылась выставка о моде 80-90-х

Это не только про одежду и моду. В экспозицию вшит обширный культурный и социальный пласт жизни Тулы 1970 — 1990-х годов.

Фото Алексея Пирязева.

Выставка «Между строчками», будто лоскутное одеяло, собрано из воспоминаний, дневников, фотографий, уникальных предметов одежды, произведенных руками мастеров тульского Дома моделей. Именно так называли его сотрудники и туляки, хотя официальное название у него было другое.

Тогда не знали слова «креативный», а термин «дизайн» был новинкой. Это не мешало здешним художникам-модельерам (еще одно новое для тех лет слово), закройщикам и портным творить маленькие чудеса. Некоторые модели и сегодня выглядят актуальными. Подтверждение тому — морковного цвета костюм на одной из девушек.

Костюм сшила еще в начале 90-х Галина Супрун, художница по вышивке, член союза дизайнеров России. С 1980-х годов она работала художником-модельером в тульском Доме моделей.

Именно Галине Супрун и принадлежала идея создания этой выставки. Она обратилась с ней в Тульский историко-архитектурный музей. На подготовку выставки понадобилось 2,5 года.

— Начало 90-х — перестроечное время. Дом моделей не смог приспособиться к новым реалиям. Производство свернули, а от былого величия практически ничего не осталось, — рассказывает Анна Артемова, начальник экспозиционно выставочного отдела Тульского историко-архитектурного музея. — Хотя нет, не совсем. Галина и её коллеги сохранили часть эскизов, фотографий показов коллекций и документов, какие-то необычные, но очень нужные при пошиве одежды предметы-приспособления, а ещё — воспоминания о невозвратимо-прекрасном периоде своей жизни.

Что привлекло музей взяться за подготовку выставки? Во-первых, ещё живы люди, которые были свидетелями тех самых событий и готовы поведать о том, как они создавали и продвигали моду в Туле. Во-вторых, сохранилось здание, в котором когда-то бурлила творческая энергия, на улице Колетвинова.

Добротная советская архитектура его читается даже под слоем кричаще-безвкусной наружной рекламы.

Дома и люди, их истории — ещё одна неизведанная страница из повседневной жизни Тулы, никем пока не исследованная.

Когда мы готовили выставочный проект, то с сожалением и удивлением обнаружили, что несмотря на то, что прошло не слишком много времени с периода активной деятельности Дома моделей, по этой теме существует масса информационных лакун — многие документы, предметы, оборудование утрачены после закрытия в начале 1990-х. Видимо, на тот момент они не рассматривались в качестве объектов, имеющих историческую ценность.

Именно поэтому эта выставка — эксперимент. Это не окончательный результат наших изысканий и исследований. Процесс продолжается.

Экспозиция может дополниться воспоминаниями туляков, личными историями, какой-то информацией, которую обязательно нужно сохранить.

Очень надеемся, что так и будет. И вполне возможно, что недостающие пазлы встанут на свои места, а мы узнаем что-то новое о своём таком знакомом, но, оказывается, совсем незнакомом городе, и он нам станет гораздо ближе, понятнее и роднее.

По традиции ТИАМа, выставочное пространство в Доме Крафта преобразилось для новой экспозиции.

Белые стены, будто бумага, на которой напечатаны воспоминания и цитаты, выполненные в оттенках циан и маджента.

Именно таких цветов были схемы выкроек в журналах того времени.

Начинается выставка с импровизированной примерочной. Первым предлагается осмотреть зал, что находится справа. Именно сюда приглашает посетителей приоткрытая шторка примерочной.

Многие из экспонатов этого зала были неизменной частью детства тех, кто родился в 70-80-е годы. Швейные машинки, ножницы — их характерный стук узнаваем из тысячи других звуков; различные журналы с выкройками, настольная лампа.

И какой дом без телевизора — главного источника вдохновения для советских женщин? Они, глядя на героинь фильмов и звезд эстрады, старались точь-в-точь повторить их наряды, экспериментируя с тканями на домашних швейных машинках.

Это комната — отражение эпохи дефицита, ставшего мощным драйвером для творчества.

Следующий зал рассказывает историю здания, где одевались тульские модники тех лет.

Здание на пересечении улиц Колетвинова и Оборонной задумывалось как Дом моды. Именно так он и был обозначен на первоначальных планах и проектах. Это название отражено в буклете 1964 года, где был напечатан его макет.

При тульском Облшвейбыте существовал экспериментальный цех по пошиву одежды, но он базировался отдельно, в каком-то ателье. Было решено объединить всё под одной крышей, но строить не типовое, а специально подходящее для этих задач здание.

Но пока шла стройка, название сменили на Дом быта. Возможно потому, что Облшвейбыт находился в ведении министерства бытового обслуживания.

Но смена названия не изменила концепцию.

С момента открытия в 1974 году необычное здание на ул. Колетвинова на ближайшие 20 лет стало центром моды и стиля для города и области.

За рекламными вывесками и перепланировкой помещений оно давно потеряло былое величие. На выставке же можно увидеть фотографии помещений, демонстрационного зала, кофейни, почитать воспоминания сотрудников и вырезки из газет тех лет.

Слово «мода» неизменно ассоциируется с подиумом и показами дизайнерских коллекций. Сердцем Дома быта был, конечно же, демонстрационный зал.

Зал с подиумом стал центром экспозиции «Между строчек». Он предлагает каждому посетителю ощутить себя главным героем выставки — демонстратором одежды (именно так тогда назывались манекенщицы).

Рядом с подиумом — фотографии Андрея Лыженкова и Сергея Шмуня, а также из архива работников Дома моды. На них запечатлены показы одежды и процесс их подготовки.

Далее представлены уникальные экспонаты — приспособления, помогавшие создавать одежду. Рядом с каждым — экраны с видеороликами, наглядно демонстрирующие посетителям способ их использования.

Тут же представлены и образцы изделий, одно из которых можно даже «примерить» на себя.

Завершает экспозицию импровизированная винтажная распродажа. Это место приглашает к рефлексии и размышлению о том, какое влияние мода прошлых лет оказала на современность, как её понимают сегодня и есть ли ей сейчас место.

В центре зала — одежда, обувь и аксессуары, сохранившиеся в исконном виде, модернизированные или сшитые по мотивам нарядов советских лет.

Выставка «Между строчками» продлится в Доме Крафта (пр. Ленина, 25) до 24 мая 2026 года. 6+