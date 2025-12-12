  1. Моя Слобода
Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН

13 декабря в в арт-резиденции «ДКЖ» пройдет финал Тульской областной Премьер-лиги КВН.

В борьбе за главный приз встретятся 7 команд из Тульской области. В сезоне 2025 года приняли участие 16 коллективов из восьми районов: Тула, Ефремов, Богородицк, Новомосковск, Кимовск, Одоевский район, Веневский район и Плавский район.

Билеты для зрителей бесплатные, доступны по предварительной регистрации по ссылке. Главной наградой для чемпионов Тульской областной Премьер-лиги КВН станет путевка на всероссийский уровень. Молодые люди из муниципалитетов региона покажут своё творчество и поборются за путёвку в Сочи на международный КиВиН, а несовершеннолетние ребята отправятся на Фестиваль детских команд КВН.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
13 декабря 2025, суббота
16:00
