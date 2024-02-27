Проект «Выбираем всей семьёй!»: представлен билет участника

Общественная организация «Добрый Мир» представила билет участника проекта «Выбираем всей семьёй!». По нему жители Тульской области 15, 16, 17 марта смогут принять участие в викторине с ценными подарками в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией и проголосовать за региональные проекты:
- «Народный бюджет»
- «Проекты сельских старост и руководителей ТОС»
- «Выбирай, учись, играй!» - проект для школ и детских садов
Билеты участника будут напечатаны в количестве более миллиона экземпляров. Поэтому любой житель нашего региона сможет принять участие в викторине и голосованиях по региональным проектам.
Получить билет участника можно у организаторов, партнёров проекта, а также на счётных участках 15, 16, 17 марта. Они откроются по всей области, их адреса размещены на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте». На эти счётные участки необходимо принести заполненные билеты участника и передать их волонтёрам.
Для победителей викторины мы подготовили свыше 5000 подарков:
- сертификаты на отдых в Крыму;
- топовые смартфоны;
- телевизоры с большой диагональю;
- современные ноутбуки;
- сертификаты на приобретение бытовой техники.
Распределение подарков состоится 18 марта, в день 10-летия воссоединения Крыма с Россией, в прямом эфире страницы «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте».
По билету участника также можно принять участие в голосованиях по региональным проектам: «Народный бюджет», «Проекты сельских старост и руководителей ТОС», «Выбирай, учись, играй!» (конкурс для развития материально-технической базы школ и детских садов). Сдать заполненные опросные части билета участника можно будет также на счётных участках 15, 16, 17 марта.
Антон Неклюдов, председатель региональной общественной организации «Добрый Мир»:
– Воссоединение Крыма с Россией – действительно историческое событие, которое произошло буквально на наших глазах. Это значительный шаг к обретению нашей страной подлинного суверенитета и независимости. Приглашаем 15, 16, 17 марта всех жителей Тульской области принять участие в викторине в честь 10-летия этого знаменательного события!