  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Викторина от проекта «Выбираем всей семьёй!»: более 5000 призов! - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Проект «Выбираем всей семьёй!»: представлен билет участника

Проект «Выбираем всей семьёй!»: представлен билет участника

Представлен билет участника проекта «Выбираем всей семьёй!» для участия в викторине с ценными подарками и голосованиям по региональным проектам.

Общественная организация «Добрый Мир» представила билет участника проекта «Выбираем всей семьёй!». По нему жители Тульской области 15, 16, 17 марта смогут принять участие в викторине с ценными подарками в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией и проголосовать за региональные проекты:

Билеты участника будут напечатаны в количестве более миллиона экземпляров. Поэтому любой житель нашего региона сможет принять участие в викторине и голосованиях по региональным проектам.

Получить билет участника можно у организаторов, партнёров проекта, а также на счётных участках 15, 16, 17 марта. Они откроются по всей области, их адреса размещены на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте». На эти счётные участки необходимо принести заполненные билеты участника и передать их волонтёрам.

Для победителей викторины мы подготовили свыше 5000 подарков:

  • сертификаты на отдых в Крыму;
  • топовые смартфоны;
  • телевизоры с большой диагональю;
  • современные ноутбуки;
  • сертификаты на приобретение бытовой техники.

Распределение подарков состоится 18 марта, в день 10-летия воссоединения Крыма с Россией, в прямом эфире страницы «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте».

По билету участника также можно принять участие в голосованиях по региональным проектам: «Народный бюджет», «Проекты сельских старост и руководителей ТОС», «Выбирай, учись, играй!» (конкурс для развития материально-технической базы школ и детских садов). Сдать заполненные опросные части билета участника можно будет также на счётных участках 15, 16, 17 марта.

Антон Неклюдов, председатель региональной общественной организации «Добрый Мир»:  

– Воссоединение Крыма с Россией – действительно историческое событие, которое произошло буквально на наших глазах. Это значительный шаг к обретению нашей страной подлинного суверенитета и независимости. Приглашаем 15, 16, 17 марта всех жителей Тульской области принять участие в викторине в честь 10-летия этого знаменательного события!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:24
Другие статьи по темам
Событие
викторинавыборы президента 2024
Люди
туляки
Место
Тулаизбирательные участки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

33-летней тулячке Лоле Рахматовой требуется помощь
33-летней тулячке Лоле Рахматовой требуется помощь
Туляков приглашают на «Ночную лыжную гонку»
Туляков приглашают на «Ночную лыжную гонку»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.