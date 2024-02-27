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33-летней тулячке Лоле Рахматовой требуется помощь
Фото из соцсетей.

33-летней тулячке Лоле Рахматовой требуется помощь

В редакцию Myslo обратились родственники молодой женщины.

Пишет Тимур Рамазанов:

— Всем здравствуйте. Начну с самого главного, у нас огромная беда в семье, моя тётя Лола Рахматова мучается очень редким, хроническим заболеванием костей Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит), из-за которого у нее разрушаются суставы.

Заболевание это неизлечимое и очень тяжёлое, если ей не сделать операцию по замене тазобедренного сустава сейчас, то она очень скоро окажется в инвалидном кресле, а у нее двое детей.

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Одну операцию по замене сустава она уже пережила в 2015 году, тогда нам пришлось продать единственное жильё для оплаты протеза и последующей реабилитации.

Я прошу вас оказать любую посильную помощь. Мы будем очень благодарны, ведь мы не знаем, как собрать такую большую сумму самостоятельно для оплаты протеза. Операцию уже назначили, но протез, который ей нужен, очень дорогой - 350 000 рублей. Протез, который предоставляется бесплатно, ей не подходит. Лоле понадобится длительная реабилитация. Нам очень нужна ваша помощь. Все медицинские документы присутствуют (есть в редакции).


Если вы можете помочь Лоле Рахматовой, перевод можно сделать сюда: ПАО СБЕРБАНК 2202206255908027, Лола Алексеевна Р.

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