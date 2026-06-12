Бесплатная раздача воды организована с 10.00 до 18.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, д. 14,
- ул. Октябрьская, д. 9 и д. 95,
- ул. Марата, д. 26/Плеханова,
- ул. Фрунзе, д. 5,
- ул. Жаворонкова/Ф. Энгельса,
- Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2.
Также воду будут раздавать в точках по продаже безалкогольных напитков «Мой кофе» по следующим адресам:
- пр-т Ленина, д. 92 и д. 125,
- ул. Металлистов (возле «Сбербанка»),
- ул Вильямса, д. 32,
- ул. Кутузова д. 13.
По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова дополнительные точки организованы в местах проведения мероприятий в честь Дня России.
Они будут работать с 10:00 до 22:00 по следующим адресам:
- площадь Ленина (у флага России),
- ул. Металлистов, д. 1а (около ярмарочных домиков),
- ул. Менделеевская (у входа в Тульский кремль),
- на Казанской набережной (напротив башни Водяных ворот, около торгового киоска «Ананасовый экспресс», в районе качелей, у Музейного квартала).