Бесплатная раздача воды организована с 10.00 до 18.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, д. 14,
  • ул. Октябрьская, д. 9 и д. 95,
  • ул. Марата, д. 26/Плеханова,
  • ул. Фрунзе, д. 5,
  • ул. Жаворонкова/Ф. Энгельса,
  • Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2.

Также воду будут раздавать в точках по продаже безалкогольных напитков «Мой кофе» по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, д. 92 и д. 125,
  • ул. Металлистов (возле «Сбербанка»),
  • ул Вильямса, д. 32,
  • ул. Кутузова д. 13.

По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова дополнительные точки организованы в местах проведения мероприятий в честь Дня России.

Они будут работать с 10:00 до 22:00 по следующим адресам:

  • площадь Ленина (у флага России),
  • ул. Металлистов, д. 1а (около ярмарочных домиков),
  • ул. Менделеевская (у входа в Тульский кремль),
  • на Казанской набережной (напротив башни Водяных ворот, около торгового киоска «Ананасовый экспресс», в районе качелей, у Музейного квартала).