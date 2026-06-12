По прогнозам синоптиков, в пятницу столбик термометра поднимется выше +27 градусов.

Бесплатная раздача воды организована с 10.00 до 18.00 в точках по продаже кваса по следующим адресам:

ул. М. Горького, д. 14,

ул. Октябрьская, д. 9 и д. 95,

ул. Марата, д. 26/Плеханова,

ул. Фрунзе, д. 5,

ул. Жаворонкова/Ф. Энгельса,

Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2.

Также воду будут раздавать в точках по продаже безалкогольных напитков «Мой кофе» по следующим адресам:

пр-т Ленина, д. 92 и д. 125,

ул. Металлистов (возле «Сбербанка»),

ул Вильямса, д. 32,

ул. Кутузова д. 13.

По поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова дополнительные точки организованы в местах проведения мероприятий в честь Дня России.

Они будут работать с 10:00 до 22:00 по следующим адресам: