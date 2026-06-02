Его участникам предстоит поделиться авторскими снимками знаковых и любимых мест области, чтобы затем на их основе создать уникальные открытки.

Соревнование пройдёт в два этапа. До 30 июня принимаются фотографии населенных пунктов Тульской области (за исключением Тулы). А с 15 июня по 31 июля участники смогут на основе собранных изображений подготовить иллюстрации и готовые открытки.

Лучшие работы войдут в экспозицию, приуроченную ко Дню Тульской области, и будут выпущены ограниченным тиражом.

Проект «Открытка региона» реализует АНО «Центр научных, просветительских и культурных инициатив „Территория роста“» в партнёрстве с Региональным библиотечно-информационным комплексом. Мероприятие проводится на средства гранта из бюджета Тульской области.

Дмитрий Миляев в своих соцсетях пригласил всех, кто неравнодушен к родному краю, принять участие в проекте и показать Тульскую область такой, какой её видят сами жители.