Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Туле 35-летний местный житель обвиняется в мошенничестве при получении соцвыплат, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2022 году обвиняемый заключил социальный контракт, указав, что планирует заниматься изготовлением и установкой натяжных потолков.

На реализацию проекта мужчина получил 350 тысяч рублей. Однако заниматься предпринимательской деятельностью он не планировал, а просто присвоил деньги. При этом для отчетности он предоставил в органы соцзащиты поддельные документы о покупке оборудования.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.