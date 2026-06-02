3 июня в Пролетарском и Центральном районах Тулы организуют бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.

Как сообщили в коммунальных службах, в этот день с 8.00 до 24.00 в Пролетарском округе понизят давление холодной воды, а в квартале, ограниченном улицами Кирова (четная сторона), Епифанской, Восточным обводом, Каракозова подача холодной воды будет прекращена полностью.

Пониженное давление также ожидается в Скуратовских поселках. После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества воды.

Для жителей организуют подвоз воды автомобилями, а также выдачу в киосках в течение дня. Раздача продлится с утра до вечера — в зависимости от конкретной точки.

Пролетарский район

Раздача из автомобилей:

— 10.00–20.00 — ул. Кирова, 25-б (парковка напротив ТЦ),

— 10.00–20.00 — ул. Калинина, 10-а (парковка напротив Покровского храма).

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):

— ул. Кирова, 32,

— ул. Шухова, 2/1,

— ул. Калинина, 20, корп. 1,

— ул. Ложевая, 147,

— ул. 2-я Песчаная, 12,

— ул. Кирова, 14,

— ул. Кирова, 172,

— ул. Марата, 35-г,

— ул. Епифанская, 29,

— ул. Хворостухина, 11,

— ул. Майская, 1,

— ул. Вильямса, 22-а,

— ул. Металлургов, 53,

— ул. Металлургов, 49-а,

— ул. Мартеновская, 20,

— ул. Металлургов, 1-б,

— ул. Чаплыгина, 10,

— 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1,

— ул. Бондаренко, 33,

— ул. Кутузова, 29.

Центральный район

Раздача из автомобилей:

— 10.00–13.00 — п. Южный, ул. Клубная, 1,

— 13.30–20.00 — п. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2.

Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):

— пос. Скуратово, ул. Новоселов, 1,

— пос. Скуратово, ул. Новоселов, 4, к. 4,

— пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19,

— пос. Басово, ул. Центральная, 18.