3 июня в Пролетарском и Центральном районах Тулы организуют бесплатную раздачу питьевой воды. Это связано с профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.
Как сообщили в коммунальных службах, в этот день с 8.00 до 24.00 в Пролетарском округе понизят давление холодной воды, а в квартале, ограниченном улицами Кирова (четная сторона), Епифанской, Восточным обводом, Каракозова подача холодной воды будет прекращена полностью.
Пониженное давление также ожидается в Скуратовских поселках. После завершения работ возможно кратковременное ухудшение качества воды.
Для жителей организуют подвоз воды автомобилями, а также выдачу в киосках в течение дня. Раздача продлится с утра до вечера — в зависимости от конкретной точки.
Пролетарский район
Раздача из автомобилей:
— 10.00–20.00 — ул. Кирова, 25-б (парковка напротив ТЦ),
— 10.00–20.00 — ул. Калинина, 10-а (парковка напротив Покровского храма).
Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):
— ул. Кирова, 32,
— ул. Шухова, 2/1,
— ул. Калинина, 20, корп. 1,
— ул. Ложевая, 147,
— ул. 2-я Песчаная, 12,
— ул. Кирова, 14,
— ул. Кирова, 172,
— ул. Марата, 35-г,
— ул. Епифанская, 29,
— ул. Хворостухина, 11,
— ул. Майская, 1,
— ул. Вильямса, 22-а,
— ул. Металлургов, 53,
— ул. Металлургов, 49-а,
— ул. Мартеновская, 20,
— ул. Металлургов, 1-б,
— ул. Чаплыгина, 10,
— 2-й проезд Гастелло, 17, к. 1,
— ул. Бондаренко, 33,
— ул. Кутузова, 29.
Центральный район
Раздача из автомобилей:
— 10.00–13.00 — п. Южный, ул. Клубная, 1,
— 13.30–20.00 — п. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2.
Киоски «Ключ Здоровья» (9.00–20.00):
— пос. Скуратово, ул. Новоселов, 1,
— пос. Скуратово, ул. Новоселов, 4, к. 4,
— пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19,
— пос. Басово, ул. Центральная, 18.