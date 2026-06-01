Фото министерства образования Тульской области.

Она выступает в компетенции «Графический дизайн» в Нижнем Новгороде.

Финал проходит среди лучших участников со всей страны и из-за рубежа. Конкурсанты выполняют задания по современным направлениям: от IT до креативных индустрий.

Площадки соревнований посетил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он пообщался с участниками и отметил, что чемпионат помогает молодым специалистам попробовать себя в профессии и получить реальный опыт.

«Движение „Профессионалы“ дает молодежи возможность проявить себя, поверить в собственные силы и сделать уверенный шаг в профессию», — сказал Сергей Кравцов.

Чемпионат «Профессионалы» считается крупнейшим соревнованием по профессиональному мастерству в России. В этом году финальные этапы проходят в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.