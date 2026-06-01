Открытие фестиваля запланировано на 12.00 — студенты Тульского колледжа культуры и искусства представят театральную постановку.

С 13.30 на территории усадьбы начнут работать экскурсии по усадебному комплексу и пекарне, а также фотозоны и мастер-классы.

В 14.30 у пруда пройдёт открытый микрофон — участники смогут прочитать произведения Пушкина. А в 15.30 состоится розыгрыш призов от местной пекарни.

Фестиваль откроет новый летний сезон мероприятий в усадьбе. Каждую субботу здесь будут проходить музыкальные вечера, а завершится программа в конце августа Днём хлеба.

Все мероприятия имеют благотворительный характер — собранные средства направят на реставрацию главного усадебного дома.