В Тульской области набирает обороты корпоративное движение «За будущие поколения», направленное на поддержку семей и улучшение демографии. Сегодня к этой инициативе присоединились ещё пять крупных работодателей.

«Мы выстроили работу в регионе, ориентируясь на семью как на главную ценность. И наши партнёры-работодатели стали надёжной опорой в реализации этой большой государственной задачи», — отметил губернатор.

Теперь 74 компании выплачивают своим сотрудникам внушительные суммы при пополнении в семье:

500 000 рублей при рождении первого ребёнка;

750 000 рублей при рождении второго;

1 000 000 рублей при рождении третьего и последующих детей.

Всего положения регионального демографического стандарта уже реализуют более 2,5 тысяч предприятий области.

Напомним, в ходе заседания Совета губернатор представил комплексную стратегию, которая сделала Тульскую область «территорией семейного счастья». Глава региона подчеркнул, что защита и поддержка семьи являются основой государственной политики и для их укрепления в области действует 57 различных мер поддержки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что Дмитрий Миляев сумел создать движение корпоративного демократического стандарта на принципах партнерства.