В консультативно-диагностическом центре можно будет бесплатно получить консультации сразу у нескольких узких специалистов.

В течение одного дня детей осмотрят и проконсультируют 10 врачей: ЛОР, кардиолог, офтальмолог, травматолог-ортопед, невролог, пульмонолог, педиатр (специалист по вакцинопрофилактике), хирург, акушер-гинеколог и психиатр.

Приём будет вестись по предварительной записи. Записаться можно в будние дни с 9.00 до 16.00 по телефону 8 (4872) 48-01-80. Если запись уже есть, но прийти не получится, нужно заранее сообщить об отмене.

С собой необходимо взять документы: полис ОМС ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт, амбулаторную карту (или выписку из неё), а также результаты анализов и обследований, если они есть.