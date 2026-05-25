Мероприятие, поддержанное Министерством культуры РФ, было посвящено сохранению культурного наследия, духовной преемственности и единству славянских народов.
С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась министр культуры Тульской области Елена Арбекова. В своём выступлении она подчеркнула символичность того, что Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, созвучен идеям праздника. «Русский язык — важнейшая объединяющая сила, помогающая сохранять общие ценности и историческую память», — отметила министр.
Фестиваль объединил 500 исполнителей из 15 академических хоров Тулы, Новомосковска, Щёкина, Кимовска, Суворова, Узловой и других муниципалитетов. В программе прозвучали классические и современные патриотические произведения, а также народные песни. Отдельным номером выступили представители регионального отделения Союза писателей России. Кульминацией праздника стало массовое исполнение сводным хором песен «Тульская оборонная», «Пусть всегда будет солнце» и Государственного гимна РФ.
Праздничная программа продолжилась на площадках филиалов Тульского музейного объединения:
-
Мемориальный музей Н.И. Белобородова — программа о традиционном костюме Тульской губернии.
-
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева — интерактивное занятие «Кирилл и Мефодий».
-
Музей П.Н. Крылова — мастер-класс «Монограмма».
-
Музей В.Ф. Руднева и Историко-мемориальный музей Демидовых — знакомство с историей азбуки и древними видами письма.
-
Музей декоративно-прикладного и народного искусства — выставка «Хранители Русской культуры».