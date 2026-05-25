Мероприятие, поддержанное Министерством культуры РФ, было посвящено сохранению культурного наследия, духовной преемственности и единству славянских народов.

С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась министр культуры Тульской области Елена Арбекова. В своём выступлении она подчеркнула символичность того, что Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, созвучен идеям праздника. «Русский язык — важнейшая объединяющая сила, помогающая сохранять общие ценности и историческую память», — отметила министр.

Фестиваль объединил 500 исполнителей из 15 академических хоров Тулы, Новомосковска, Щёкина, Кимовска, Суворова, Узловой и других муниципалитетов. В программе прозвучали классические и современные патриотические произведения, а также народные песни. Отдельным номером выступили представители регионального отделения Союза писателей России. Кульминацией праздника стало массовое исполнение сводным хором песен «Тульская оборонная», «Пусть всегда будет солнце» и Государственного гимна РФ.

Праздничная программа продолжилась на площадках филиалов Тульского музейного объединения: