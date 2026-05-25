Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на форуме «Территория бизнеса» в Алексине поздравил предпринимателей региона и отметил их огромный вклад в развитие области.

«Осталось официально закрепить, что малый и средний бизнес счастлив в Тульской области. Спасибо вам, дорогие друзья, от всей души ещё раз вас поздравляю! С праздником! Давайте будем рядом друг с другом, чтобы двигаться дальше, делать наш регион красивее и комфортнее», — сказал он.

Особое внимание было уделено роли бизнеса в формировании среды для жизни, что особенно важно для молодёжи. По словам Миляева, власти заинтересованы в том, чтобы молодые люди оставались в регионе, получали образование и находили работу дома.

«Сформировать среду для жизни во многом формируете вы. Особенно это чувствуют молодые ребята. А мы все заинтересованы, чтобы молодёжь оставалась в нашем регионе, получала высшее образование здесь, здесь работала, здесь реализовывала свои возможности и свой потенциал», — подчеркнул он.

В завершение речи Миляев поблагодарил предпринимателей за их энергию, которая создаёт прекрасный облик Тулы и всей области.

«Тот задор, который у вас есть, сегодня создаёт замечательный, прекрасный облик столицы нашего региона и в целом всей Тульской области. Ещё раз спасибо огромное, с праздником!».