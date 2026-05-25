Главными площадками в Туле станут Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Тульский кремль, Казанская набережная и улица Металлистов.

1 июня

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова : с 12.00 до 18.00 пройдёт форум «Тульская область — территория семьи». Гостей ждут парад колясок, семейные соревнования, мастер-классы, выставка спасательной техники и праздничный концерт.

Казанская набережная : с 15.00 до 19.00 состоится фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых» с мастер-классами, аквагримом, бесплатным мороженым и концертом.

Тульский кремль: с 12.00 до 16.00 — праздник «Детство — это свет и радость!» с игротекой, квестами и анимацией.

В колледжах региона пройдут: тематические кинолектории, дискуссионные площадки, лекции, встречи с участниками специальной военной операции.

Тульский театр кукол покажет благотворительный спектакль «Еще раз про Красную Шапочку» в рамках акции «Всей семьей в театр» для многодетных и малообеспеченных семей.

Тульский академический театр драмы представит спектакль «Остров сокровищ», который посетят воспитанники детских домов из Курской области.

В ремесленном дворе «Добродей» пройдет семейный праздник «Изба детьми весела»: гостей ждут спектакль вокруг стола «Лепная история», квест «По гусиным следам», старинные деревянные игры и мастер-классы от мастеров-добродеев.

В кинотеатре «Майский» пройдет кинопоказ детского художественного фильма.

Музей «Тульские самовары» приглашает семьи на костюмированную ярмарку XIX века «Всей семьей на ярмарку», а музей П. Н. Крылова проведет квест-экскурсию «Найди шедевр» и конкурс рисунка на асфальте.

Тульская областная научная библиотека подготовила интерактивную программу «Краски детства». В Тульской областной детской библиотеке пройдет интерактивная программа «Сказочное детство».

В рамках фестиваля запланирован концерт с участием победителей и призеров творческих проектов Движения Первых «Российская школьная весна» и «Школьная классика».

Делегация Тульской области представит регион на международном фестивале детства и юности на ВДНХ в Москве с 30 мая по 1 июня.