Как доложил зампред правительства региона Дмитрий Марков, в области внедрен медицинский маршрут, позволяющий выявлять риски на всех этапах взросления ребенка: от рождения, первых дней жизни, раннего детства, детского сада, школы до подросткового периода.

Приоритетное внимание уделяется диспансеризации подростков и лиц репродуктивного возраста. План на 2025 год в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» выполнен полностью. В текущем году охват остается высоким, а к 2030 году планируется довести долю профилактических осмотров среди этой категории до 50%.

Активно совершенствуется служба родовспоможения. Ее главные задачи — улучшение репродуктивного здоровья женщин и качественная помощь при беременности и родах. С 2025 года соответствующие мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Семья».

Укрепляется материально-техническая база: закуплено оборудование для областного перинатального центра, создано пять женских консультаций в районах (Белевский, Веневский, Киреевский, Заокский, Чернский), в 2026 году откроется модульная консультация в Ленинском районе. На базе перинатального центра работает Центр охраны семьи с тренажерами и материалами для подготовки будущих родителей. Семьи с риском генетических заболеваний консультируют в медико-генетическом центре.

Для раннего выявления осложнений беременности внедрено дистанционное сопровождение. В 2025 году в регионе заметно выросло число родов у женщин 20–24 лет.

Первый этап жизни ребенка — самый важный. В регионе проводится расширенный неонатальный скрининг новорожденных на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Для родителей работает проект «Медицинский помощник»: специалисты контакт-центра напоминают о записи к врачу и обследованиях для детей первого года жизни. Проект охватывает более 90% родившихся, признан одним из лучших в стране и рекомендован к тиражированию НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Важнейшая задача — профилактика, позволяющая выявить риск еще до развития хронической болезни. В 2026 году планируется осмотреть 231,5 тысячи детей в возрасте от 0 до 17 лет. Параллельно ведется вакцинация по Национальному календарю.

Ключевое звено профилактики — школьная медицина.

Сегодня она организована более чем в 400 образовательных учреждениях региона. В 10 муниципалитетах работают 74 школьных стоматкабинета с современным оборудованием; планируется открыть еще три. 38 кабинетов созданы или модернизированы в рамках проекта «Улыбка детства» при поддержке губернатора и партии «Единая Россия».

Основные риски для здоровья будущего взрослого формируются в подростковом возрасте (болезни органов дыхания, зрения, опорно-двигательного аппарата, пищеварения). Наиболее ответственный период — 13–15 лет из-за активного роста, высоких школьных и психологических нагрузок.

Губернатор поручил обеспечить стопроцентный охват диагностическими осмотрами детей именно этой возрастной группы. Благодаря комплексу мер общая заболеваемость подростков за последние три года снизилась примерно на 7%.

В детской службе региона трудятся 345 педиатров и 76 узких детских специалистов.

По целевым договорам обучаются 128 будущих педиатров, еще 32 направят на обучение в 2026 году. Действуют меры поддержки: участковые педиатры получают ежемесячно 15 тыс. рублей, неонатологи — 20 тыс. рублей. Для закрепления кадров 56 детских врачей обеспечены служебными квартирами, еще 58 получают компенсацию найма жилья до 20 тыс. рублей. В 2023–2025 годах региональные выплаты по отдельным специальностям получили 33 врача, по программе «Земский доктор» — еще 17.

