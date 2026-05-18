К сожалению, сегодня дети продолжают теряться. Задача поисковиков – сделать всё возможное, чтобы таких случаев становилось меньше. Они хотят научить детей простым, но жизненно важным правилам безопасности.

В воскресенье, 24 мая, в ЦПКиО им. Белоусова (возле фонтана), с 12.00 до 15.00 состоится увлекательный квест по безопасности для детей от 5 до 10 лет. Ребята в игровой форме узнают:

что делать, если потерялся в магазине или в лесу,

как вести себя с незнакомыми людьми,

как правильно собираться в лес,

к кому обращаться за помощью в опасной ситуации.

Это будет не скучная лекция, а полезное и интересное приключение, после которого дети уйдут домой с важными знаниями, которые могут помочь сохранить их безопасность и даже жизнь.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. После заполнения заявки представители отряда свяжутся с вами по указанному телефону для подтверждения участия.