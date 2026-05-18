Специалисты будут готовить оборудование к предстоящему зимнему сезону. Из-за этого в четверг, 21 мая, с 8.00 до полуночи, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам и населённым пунктам:

  • северная часть Заречья,
  • пос. Горелки,
  • мкр. «Солнечный»,
  • Гарнизонный пр-д,
  • пос. Октябрьский,
  • ЖК «Пряничная слобода»,
  • ЖК «Смарт»,
  • ЖК «Баташи»,
  • ЖК «Авион»,
  • пос. Рождественка,
  • д. Рождественка,
  • д. Семеновка,
  • д. Ульяновка,
  • д. Некрасово.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и повышенному содержанию железа.