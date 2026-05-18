Специалисты будут готовить оборудование к предстоящему зимнему сезону. Из-за этого в четверг, 21 мая, с 8.00 до полуночи, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам и населённым пунктам:
- северная часть Заречья,
- пос. Горелки,
- мкр. «Солнечный»,
- Гарнизонный пр-д,
- пос. Октябрьский,
- ЖК «Пряничная слобода»,
- ЖК «Смарт»,
- ЖК «Баташи»,
- ЖК «Авион»,
- пос. Рождественка,
- д. Рождественка,
- д. Семеновка,
- д. Ульяновка,
- д. Некрасово.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и повышенному содержанию железа.