Это связано с плановыми работами на Обидимо-Упкинском водозаборе.

Специалисты будут готовить оборудование к предстоящему зимнему сезону. Из-за этого в четверг, 21 мая, с 8.00 до полуночи, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам и населённым пунктам:

северная часть Заречья,

пос. Горелки,

мкр. «Солнечный»,

Гарнизонный пр-д,

пос. Октябрьский,

ЖК «Пряничная слобода»,

ЖК «Смарт»,

ЖК «Баташи»,

ЖК «Авион»,

пос. Рождественка,

д. Рождественка,

д. Семеновка,

д. Ульяновка,

д. Некрасово.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и повышенному содержанию железа.