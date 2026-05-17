Проверка Роспотребнадзора обнаружила многочисленные нарушения, связанные с реализацией пищевой продукции.

Судебные приставы на 10 суток приостановили деятельность продуктового магазина на ул. Лермонтова в Ефремове из-за антисанитарии.

Проверка Роспотребнадзора нашла в торговой точке множество нарушений: реализация продуктов питания велась без санитарной одежды, личной медкнижки, cоблюдение условий хранения продуктов никто не контролировал, а мясо птицы перед выкладкой на прилавок размораживалось на полу в коридоре.

По мнению специалистов, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, отоваривающихся в магазине. Суд поддержал представителей Роспотребнадзора и приостановил работу торговой точки на 10 суток. За это время владельцы должны устранить выявленные нарушения.